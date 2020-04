Bordoni (Lega): Paese diviso. Utilizzano Tv di Stato per attaccare opposizioni. Solidarietà a Matteo Salvini

Agenpress. L’unico filo rosso che unisce tutte le conferenza stampa di Conte è un crescendo di preoccupazione per la popolazione.

Ogni volta che va in televisione non c’è nulla di certo: non ci sono gli interventi economici promessi e agli italiani che non hanno più soldi si chiede ancora di pazientare ma si rassicura che l’opera di sburocratizzazione è in corso, non si capisce cosa otterrà in Europa ma ci sentiamo chiedere di avanzare suggerimenti perché la trattativa è dura.

Scopriamo anche dell’esistenza di una Task Force per la ricostruzione che non ha incontrato il parere delle forze che in parlamento rappresentano tutti i cittadini italiani. Troppe incertezze che rendono la situazione drammatica perfino oltre l’emergenza sanitaria. Conte vuole nascondere i suoi insuccessi accusando il leader dell’opposizione Salvini?

Non si e’ mai visto un Capo del Governo attaccare con tale violenza le altre forze politiche. Non saranno certo quelle che Conte chiama falsità ad indebolire l’Italia in Ue ma bensì la debolezza di chi siede a quei tavoli avendo un Paese diviso oltre che ferito utilizzando la Tv di Stato per attaccare le opposizioni. Esprimo la mia Solidarietà a Matteo Salvini e spero che il presidente Mattarella intervenga per ristabilire gli equilibri violati.

Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.