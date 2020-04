La Sicilia dedica a Papa Francesco il concerto di Pasqua: 36 artisti si esibiscono restando a casa

36 artisti siciliani dedicano a Papa Francesco il loro concerto di Pasqua che andrà in onda oggi pomeriggio alle ore 16:00, giorno di Pasqua, sul sito https://concertodipasqua.it

Agenpress. I 36 artisti siciliani si sono esibiti restando a casa. Ad ideare il concerto è stata la pianista Liana D’Angelo. A realizzarlo sono stati musicisti, attori, ballerini e una pittrice che nel corso del Concerto realizzerà un’opera sulla Risurrezione che sarà inviata successivamente a Papa Franc

esco. «Dedichiamo a Papa Francesco questo nostro concerto perché è il punto di riferimento dell’intera umanità in questo giorni che ci vedono combattere contro un virus. Lo dedichiamo a Papa Francesco per ricordare durante le nostre esibizioni quanti in questi giorni aiutano gli uomini a combattere contro questo terribile nemico chiamato Covid 19».

Nel corso del concerto si esibiranno: Francesco Maranto;Filippo Barracato; Davide Leone; Nicola Mogavero; Margherita Neri; Renato Filippello; Marilena Anello; Nino Scorsone; Simona D’Agostino; Paola Scelfo; Antonio Mameli; Anna Maria Reitano; Liana D’Angelo; Antonio Antoci; Lorena Bellina; Alberto Maniaci; Vittoria D’Angelo; Giuseppe Testa; Giada Testa; Simona Testa; Cinzia Matassa; Carlo Rinaldo; Ildebrando D’Angelo; Debora Marguglio; Elena Pistillo; Giuliano Cassataro; Giuseppe Famularo; Martina Licari; Concetta Famularo; Andrea Cangelosi; Cristina Cangelosi; Davide Cangelosi; Vincenzo Cangelosi; Federica Neglia; Marco Leone; Ester Katia Stimolo; Patrizia Milazzo.