Confindustria: On. Lorenzo Cesa (Udc), soddisfazione per Bonomi presidente, suo convinto europeismo aiuterà l’Italia a ripartire

Agenpress. “Esprimo soddisfazione per la designazione di Carlo Bonomi come presidente di Confindustria. Grazie a lui, Milano, città europea, può ripartire verso un’Europa più giusta e solidale e verso una piena ripresa del nostro Paese che è non più rinviabile.

Con la sua designazione si afferma, nel mondo degli industriali, una figura che è fortemente europeista e che ha sempre creduto nell’Unione Europea, a maggior ragione adesso con l’emergenza Covid 19 in atto. Ricordo le sue parole: ‘L’Ue è un valore aggiunto, senz’altro maggiore dei singoli Stati’. A lui intendo manifestare i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.

Lo afferma in una nota il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa.