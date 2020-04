Coronavirus. 106.607 malati (+1.189), 22.170 vittime (+525), 40.164 guariti (+2.072)

Agenpress – Sono complessivamente 106.607 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.189 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.127. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva. Per la prima volta dal 20 marzo i pazienti nei reparti sono infatti scesi sotto tremila: ad oggi sono infatti 2.936, 143 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.032 sono in Lombardia, 42 in meno rispetto a ieri. Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con sintomi, 750 in meno rispetto a ieri, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare.

22.170 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 525. Ieri l’aumento era stato di 578.

40.164 le persone guarite, 2.072 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 962.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 168.941, con un incremento rispetto a ieri di 3.786.