Coronavirus. M5S, Corrado: rilanciare il Paese attraverso il Cura Comuni

Agenpress. “Condivido l’appello al Governo da parte dei Sindaci del M5S di richiesta di sostegno alla liquidità, sblocco degli investimenti, semplificazione delle procedure, interventi per la piccola e media impresa e, in particolare, per il comparto del turismo.

È tempo di mettere in campo ora strumenti di ripresa per il post lockdown. La cura per il nostro Paese passa per il sostegno ai Comuni ai quali i cittadini si rivolgono,in quanto enti di prossimità, per chiedere risposte e aiuti immediati.”

Così in un post su Facebook Valentina Corrado consigliere regionale del Lazio M5S e Vicepresidente della Commissione bilancio, da sempre attiva nel sostenere interventi a sostegno degli enti locali.

“Intervenire con l’istituzione di un fondo ad hoc per gli enti locali e prevedere interventi compensativi di liquidità da parte dello Stato” – prosegue la consigliera – “significa garantire ai cittadini di poter continuare a usufruire dei servizi che l’ente territoriale deve assicurare ad una comunità. Insieme ce la faremo.”