Triplicare fondi per garantire sostegno al sistema educativo scolastico

Agenpress. L’urgente necessità di un deciso intervento economico a sostegno di tutte le strutture scolastiche private e paritarie del Lazio fino alla Scuola Secondaria non poteva essere affrontata con gli insufficienti stanziamenti previsti dalla Giunta Regionale che tra l’altro, come giustamente segnalavano i dirigenti romani di Fdi, Federico Rocca e Stefano Erbaggi, erano limitati solo agli asili privati.

Per correggere questa impostazione riduttiva, Fdi ha presentato una mozione in cui si chiede di triplicare i fondi per garantire sostegno a tutto il sistema scolastico, estendendo queste misure anche alle strutture paritarie della scuola primaria (elementari), dell’istruzione secondaria di primo grado (medie) e istruzione secondaria di secondo grado (superiori) presenti sul territorio della Regione Lazio, mediante aiuti percentuali sulle rette, rispettivamente nella misura del 75%, 50% e 25%, al fine di garantire un piano di sostegno alla formazione scolastica del Lazio senza esclusioni e per consentire che il sistema educativo e scolastico regionale possa efficacemente ripartire al termine della attuale emergenza sanitaria.

Così in un comunicato, Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fdi e Roberta Angelilli, componente della Direzione nazionale di Fdi.