Mirabelli (PD): Fontana non faccia la vittima e si prenda le sue responsabilità: numeri Lombardia impressionanti

Agenpress. “Il tentativo quotidiano di Fontana di fare la vittima, spiegando che tutti ce l’hanno con lui e che lui ha fatto le stesse cose fatte dalle altre Regioni è il gesto di un uomo disperato.

I numeri presentano la Lombardia come il luogo in cui si è affrontata peggio la pandemia: 1800 morti nelle RSA contro i 100 nel Lazio, 19 morti ogni 100 contagiati contro i 6 del Veneto, più del 50% dei morti in Italia. È ora che Fontana ne prenda atto che non è successo per sfortuna o per colpa delle altre Regioni o del Governo: si prenda le sue responsabilità”.

Così su Facebook il sentore lombardo Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori del Pd.