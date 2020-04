Coronavirus. Il mondo combatte, ma in Cina si costruisce lo stadio più grande al mondo

La capacità di 100.000 supererebbe la capacità di 99.354 del Camp Nou di Barcellona, ​​attualmente il più grande stadio di solo calcio al mondo.

Il design dello stadio è il lavoro del designer americano con sede a Shanghai Hasan Syed, seguendo un concetto iniziale del presidente del gruppo Evergrande Xu Jiayin.

Il disegno del fiore di loto proviene dallo status di Guangzhou come città dei fiori.

Lo stadio comprende 16 sale private VVIP, 152 sale private VIP, un’area FIFA, un’area per atleti, un’area multimediale e una sala stampa.

Xia ha detto ai giornalisti che Evergrande ha in programma di costruire tra tre e cinque stadi in più con capacità da 80.000 a 100.000 in Cina per affrontare la mancanza di strutture che potrebbero ospitare un giorno la Coppa del Mondo.

Guangzhou Evergrande è una delle squadre di maggior successo in Cina e in Asia.