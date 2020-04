Benzina: dati Mise, prezzi scendono. Unc: prezzi carburanti in calo, ma non abbastanza

Agenpress – I prezzi dei carburanti scendono, ma non abbastanza. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo Economico appena pubblicati, rispetto a settimana scorsa, il prezzo della benzina si abbassa di poco più di un cent al litro (1,101 cent), mentre quello del gasolio per auto di meno di 1 cent al litro (0,917).

“E’ incredibile che con le quotazioni del petrolio ai minimi storici e con un crollo record della domanda, alla quale non riesce a far fronte nemmeno il taglio della produzione deciso dall’Opec+, la benzina costi ancora 1,411 euro al litro ed il gasolio 1,306 euro. In questi mesi di grave emergenza, il prezzo dei carburanti è sceso troppo poco” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Rispetto a settimana scorsa, su un pieno di 50 litri di carburanti si risparmiano 55 cent per la benzina e 45,8 cent per il gasolio. E’ certo un calo, che non corrisponde, però, al crollo del prezzo del petrolio. Insomma, la solita doppia velocità” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Prezzo 13/04/2020 (€/1000 litri) Prezzo 21/04/2020 (€/1000 litri) Differenza cent/litro BENZINA 1.422,27 1.411,26 -1,101 GASOLIO 1.315,60 1.306,43 -0,917

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mise