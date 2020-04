Buon compleanno Regina Elisabetta! Classe 1926, 68 anni di regno

Agenpress – La regina Elisabetta compie 94 anni al suo 68mo anno di regno, senza i colpi di cannone sparati in aria dai giardini vicino a Buckhingham Palace. In isolamento nel Castello di Windsor la sovrana ha ricevuto gli auguri a distanza di figli (Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo). Sui social condivide con i piccoli sudditi un’idea regalo da realizzare in casa, in pieno rispetto della quarantena imposta dalla pandemia.

Quest’anno non ci sarà nemmeno la parata del Trooping the Colour, che nel secondo sabato di giugno invade le vie di Londra proprio per festeggiare la sovrana. Sul profilo social della famiglia reale viene suggerito un simpatico lavoretto da far fare ai bambini in quarantena una sorta di gift box, che ognuno può dedicare alla regina.

“Auguriamo a Sua Maestà la Regina un Compleanno molto felice”, scrivono comunque, con il tono formale dovuto, Carlo e Camilla nel loro primo messaggio di giornata inviato via Twitter. Il primo di una lunga serie di auguri dal Regno e da personalità e gente comune di mezzo mondo.

Tradizionalmente il compleanno di Elisabetta II si festeggia in forma prevalentemente privata nel giorno esatto della nascita (21 aprile 1926), salvo le classiche salve augurali di saluto dei cannoni a Londra e le bandiere al vento; mentre l’omaggio pubblico e popolare della parata di Trooping the Colour si tiene di solito a giugno. Quest’anno però il saluto dei cannoni è stato cancellato per volere della stessa regina, che ha fatto sapere sabato in una nota diffusa da Buckingham Palace di considerarlo “non appropriato nelle circostanze attuali”. Mentre anche la parata era già stata cancellata in precedenza con un annuncio ad hoc causa emergenza coronavirus.

Intanto, dopo lunghi mesi di assenza, ricompare anche il principe Filippo, 99 anni a giugno. Il duca di Edimburgo ha diffuso un messaggio in cui elogia la sanità del Regno Unito e tutti i servizi chiave in questa emergenza coronavirus. “A nome di chi è chiamato a restare a casa al sicuro, voglio ringraziare tutti in lavoratori dei servizi chiave che assicurano l’attività delle infrastrutture necessarie alla nostra vita”.