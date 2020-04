Coronavirus, On. Marco Rizzo (Partito Comunista): prima di scaricare l’app serve una legge

Agenpress. “Devono prendersi la responsabilità. E’ la nostra vita, altrimenti non scaricate l’app. La salute prima di tutto. Ma vogliamo sapere bene chi c’è’ dietro l’esigenza di acquisire i dati di milioni e milioni di italiani? Serve una legge. Il governo ed il Parlamento devono assumersi la responsabilità.

Non vorrei mai che da una emergenza si passi alla normalità rendendoci moderni schiavi, sapere tutto di noi, prevedere i nostri ragionamenti per modificarli. Semmai serve un cambio di società in direzione opposta. Se non c’è chiarezza, inviteremo ad opporsi a questa pratica.”

Lo dichiara Marco Rizzo (Segretario Nazionale Partito Comunista Italiano).