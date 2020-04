Meteo. Migliora il tempo, ma non senza sorprese

Agenpress – Le condizioni meteo sono in miglioramento sulle regioni centro-settentrionali del nostro paese e a partire da domani anche al sud Italia; nel fine settimana però non mancherà qualche disturbo specie nellagiornata di domenica in cui si attende un generale aumento delle nubi e dell’attività temporalesca sulle Isole Maggiori e sui rilievi alpini e appenninici.

A partire da domani il centro di bassa pressione che porterà ancora maltempo sulle regioni meridionali tenderà ad essere definitivamente assorbito dall’anticiclone e questo favorirà un miglioramento anche sul Sud Italia; non mancheranno locali disturbi specie sui rilievi interni della Sicilia e della Calabria. Le temperature subiranno un ulteriore incremento fino a riportarsi sui valori in media o anche leggermente al di sopra al Nord.

http://www.centrometeoitaliano.it