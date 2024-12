Previsioni Meteo del 12 Dicembre 2024

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con maggiori addensamenti lungo le regioni Adriatiche. Al pomeriggio attese anche velature in transito sul Lazio. In serata e in nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, cieli coperti sulla Sardegna con deboli piogge sparse. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con precipitazioni sulla Sicilia. In serata cieli coperti su tutti i settori con piogge sulle Isole Maggiori; fenomeni temporaleschi sulla Sardegna nella notte.