Coronavirus. Wp, gli 007 avvisarono Trump dei rischi dell’epidemia, ma li ignorò

Agenpress – Secondo quanto riportato dal Washington Post citando dirigenti ed ex dirigenti Usa, che ha citato funzionari Usa ed ex dirigenti e parlato di “ripetuti” avvertimenti nel rapporto giornaliero per il presidente, noto come ‘Pdb’ (President’s Daily Brief), le agenzie di intelligence Usa avvisarono sui rischi del coronavirus in oltre una dozzina di briefing classificati preparati per Donald Trump a gennaio e in febbraio, mesi durante i quali continuò a minimizzare la minaccia.

Per settimane, si legge, il Pdb ha tracciato la diffusione del virus nel mondo e chiarito che “la Cina stava occultando informazioni sulla trasmissione del contagio e il bilancio letale”, evidenziando anche “la prospettiva di terribili conseguenze politiche ed economiche”. Ma gli allarmi sembrano non essere stati recepiti: il presidente, ha scritto il quotidiano citando le sue fonti coperte da anonimato, è solito saltare la lettura del Pdb e a volte dimostra anche poca pazienza durante il briefing orale che ora avviene due o tre volte a settimana.

