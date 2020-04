Coronavirus. Fapi (piccole imprese). “Riprendiamo a lavorare. No alla mancetta del Governo”

Agenpress – “Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori chiedono al Governo di riaprire le proprie attività. Chi è abituato a lavorare e a pagare le tasse non aspetta la mancetta dallo Stato, se e quando arriverà”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Gli autonomi – spiega Sciotto – non possono restare ancora a casa, in quanto sono consapevoli di essere stati lasciati soli durante questi mesi di lookdown. Nessun aiuto concreto è arrivato dal Governo, solo annunci e promesse, per questo chiedono di riprendere a lavorare adottando tutte le misure necessarie a tutela della propria sicurezza e quella della propria clientela”, conclude.