rifatepresto L’ opinione di Roberto Napoletano. RI-Fate Presto/12 La nuova Cdp ci porta alla rovina

Preparano una dote straordinaria per gli amici degli amici mentre migliaia di aziende chiudono. Gualtieri e Rivera la facciano finita e la smettano di scavare la fossa intorno a Conte. Devono fare arrivare i bonifici a chi ha perso tutto senza colpe e buttare giù il castello di carta che si sono inventati

Agenpress – Proviamo orrore. Possiamo solo sperare che sia l’incubo di una notte da quarantena. Si può dare una dote straordinaria ai “Gianni e Pinotto” della finanza pubblica di impresa che hanno in mano il risparmio postale per continuare a salvare gli amici degli amici? Nessuno riceve un euro. Ogni giorno che passa migliaia di aziende in più chiudono per sempre.

La piccola e media impresa, l’artigianato, il turismo compaiono solo nell’elenco delle scartoffie mai in quello dei bonifici e delle riaperture sia pure graduali e a distanza. Ambulanti, ristoratori, negozianti hanno perso il lavoro e ogni giorno che passa aumenta la possibilità che questo lavoro non lo avranno mai più. Raccontiamo al mondo che arriveremo al 10,4% di deficit/pil perché annunciamo manovre di spesa pubblica mai viste, ma che producono erogazioni pari a ZERO per cui fuori gli investitori globali si interrogano e tutti in casa si arrabbiano. L’economia affonda e noi che facciamo? Pensiamo di affidare la nostra salvezza a piccoli burocrati che giocano con i soldi degli altri, addirittura con il risparmio postale, a fare gli imprenditori-finanziatori dei pluri-decotti più o meno blasonati della Padania, tutti targati Cpd e affini.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/2020/04/28/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-ri-fate-presto-12-la-nuova-cdp-ci-porta-alla-rovina/