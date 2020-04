Def: Senato, ok a scostamento bilancio, 276 sì. Determinanti i voti del centrodestra

Agenpress – Via libera dell’Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 276, un contrario. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.

Determinanti il voti del centrodestra. A dirlo Matteo Salvini. “Senza la Lega e tutto il centrodestra, incredibilmente la maggioranza oggi non avrebbe avuto al Senato i numeri sufficienti per l’approvazione dello scostamento di bilancio, cioè per liberare 55 miliardi per gli Italiani”, ha detto, sottolineando che la maggioranza si era fermata a quota i 158. I si totali sono stati 276. “Prima gli italiani” per noi non è uno slogan, ma una ragione di vita. Noi della Lega andiamo oltre gli insulti: abbiamo aiutato una maggioranza assente”.