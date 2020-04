Mes. Ue. Sorveglianza in linea con accordo politico. Requisito, spese sanitarie per coronavirus

Agenpress – “Non commentiamo i documenti non ancora pubblicati o in discussione. La Commissione europea non ha ancora preso decisioni sull’implementazione dell’accordo” sull’uso del Mes “e comunque tutto il sistema di monitoraggio o di sorveglianza sarà in linea con l’accordo politico raggiunto dall’Eurogruppo e dal Consiglio europeo”.

Così la portavoce della Commissione europea per l’economia, Marta Wieczorek, rispondendo a domande di chiarimenti su una possibile ‘sorveglianza rafforzata’ per i Paesi che ricorreranno al Mes.

“Il solo requisito per avere accesso alla linea di credito è che i Paesi dell’eurozona che ne fanno richiesta si impegnino a usarla per sostenere le spese per cure sanitarie dirette o indirette e per la prevenzione relativa alla crisi del Covid-19′. Il lavoro sull’operatività dello strumento a supporto delle crisi del Mes è in corso, quindi non si possono fornire ulteriori dettagli in questo momento”.