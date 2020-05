Fase 2. Lega Lazio in diretta FB su “Il caso mascherine fantasma”

Agenpress. E’ da poco terminata la diretta Facebook “Le mascherine fantasma” sulla Pagina Lega Roma.

L’incontro è stato moderato da Daniele Di Mario, giornalista de Il Tempo, che ha evidenziato come la Regione Lazio non abbia accettato preventivi di gran lunga più convenienti per le stesse mascherine, comprate poi anticipando somme di denaro ad altre società.

“Da quanto ci è stato comunicato, il fabbisogno giornaliero di dispositivi di protezione individuale si aggira intorno alla cifra di 225mila mascherine e circa 23mila camici. Rimangono quindi le perplessità e le preoccupazioni di come è stata gestita questa emergenza sin dalla sua fase iniziale, dove sembrerebbe che fino al 20 marzo gli operatori sanitari del Lazio non hanno avuto i DPI di cui necessitavano”, ha commentato Laura Corrotti, consigliere Lega alla Regione Lazio.

“Abbiamo chiesto un Consiglio straordinario in cui si richiede la presenza fisica di Zingaretti: non può sottrarsi alle sue responsabilità o passare alla controffensiva dichiarandosi parte lesa di questa vicenda.

Se esiste una parte lesa, lo sono i medici e tutti gli operatori sanitari che aspettavano già un mese e mezzo fa ben sette milioni e mezzo di mascherine.” Commenta Daniele Giannini, consigliere Lega alla Regione Lazio.

“Ci sono troppi lati oscuri e andava fatta un’operazione verità che però si aggrava dal loro atteggiamento. Perché la Regione Lazio non ha verificato la solidità dell’azienda?” ha commentato Paolo Gianlorenzo di Etrurianews.