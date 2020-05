Sardegna. Governatore Solinas: via libera alle messe

Agenpress. Il governatore Christian Solinas, illustrando la nuova ordinanza per la Fase 2, ha detto via libera alle messe in Sardegna.

“In armonia con il Dpcm che ha sospeso le cerimonie civili e religiose ma non le funzioni religiose – ed esiste, nell’ordinamento giuridico italiano, una netta distinzione tra cerimonia, funzione e pratica religiosa – consentiamo lo svolgimento delle funzioni eucaristiche ordinarie con obbligo di distanziamento tra le persone, divieto di assembramento e l’obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione“.

Il governatore Solinas ha dichiarato di avere demandato ai vescovi di ciascuna Diocesi “la garanzia del rispetto delle prescrizioni e l’adozione appropriate linee guida sul contingentamento degli accessi e lo scaglionamento delle funzioni nell’arco della giornata“.