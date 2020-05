Nasce il Comitato “Eolie 20-30”

Le Isole Eolie si Preparano ad affrontare la Fase 2

Agenpress. Si è costituito, in data 25 aprile 2020, il comitato spontaneo “Eolie 20-30” alla presenza di numerosi imprenditori eoliani.

Il giorno 29 aprile 2020 si è tenuto un incontro, alla presenza del Sindaco di Lipari e dell’assessore al Turismo, ed è stato esposto un documento frutto della concertazione fatta con il tessuto imprenditoriale locale.

Il documento pone tre questioni fondamentali non ancora trattate, se non in parte:

Istituzione di un Protocollo Sanitario, con garanzie specifiche su controlli e sicurezza, con presidio medico permanete agli imbarchi per le isole Eolie, per garantire il mantenimento di una “Safe Zone” o, in alternativa,”safe zona” estesa a tutta la Sicilia fino al 30 settembre abolendo i DPI e consentendo al comparto alberghiero di organizzarsi da subito per l’avvio di una stagione turistica di “prossimità”;

Creazione di Zona Franca Urbana o Zona Franca Insulare prevedendo agevolazioni fiscali e previdenziali al 100% per i primi 5 anni ed al 60% per i successivi 5 anni;

Istituzione Cabina di regia, con all’interno un soggetto per ogni categoria produttiva e associazioni varie che faccia una sintesi costruttiva delle esigenze di tutti e che rappresenti il motore di sviluppo con il quale l’amministrazione locale deve interfacciatosi ogni anno durante la programmazione della stagione successiva;

Istituzione di un fondo emergenziale per dare immediatamente respiro alle imprese in difficoltà.

Il comitato ritiene, dato il particolare momento storico, che l’unione e la condivisione da parte dell’amministrazione siano fondamentali per far si che nessuna categoria venga dimenticata.

Il Comitato ritiene, altresì, sia necessaria una azione forte, di prospettiva, che possa dare respiro a tutto il settore produttivo delle isole minori

Purtroppo però, ad oggi, registriamo una sordità politica preconcetta dell’amministrazione nell’accogliere le nostre istanze, preferendo percorrere strade forse più agevoli volte a sanare esclusivamente il bilancio comunale dimenticandosi che il volano dell’economia eoliana è proprio il tessuto imprenditoriale che finalmente ha deciso di fare sentire la sua voce.

Ad oggi, purtroppo, non risulta, in tal senso, nessun coinvolgimento fattivo da parte delle istituzioni né tantomeno la diffusione di informazioni certe e realistiche sulla possibilità di una ripartenza a breve.

Ribadiamo senza mezzi termini che la mancanza di una risposta, seria e concreta, alle proposte avanzate ci porterà a lasciar chiuse le nostre attività, con le inevitabili conseguenze anche sul piano sociale.

Nell’attesa che qualcosa di concreto si muova, il comitato sta raffrontando i dati economici del 2019 con quelli attuali e sta verificando se esistono le condizioni per avviare una azione risarcitoria nei confronti dello Stato e di tutti gli enti che hanno favorito Il danno procurato.

La class action è aperta a tutti coloro che ritengono di avere subito un danno.

Il Direttivo

Danilo Conti – Imprenditore

Fabrizio Famularo – Albergatore

Pierpaolo Cincotta – Imprenditore

Emanuele Carnevale – Albergatore

Carmelo Beninati – Albergatore

Alessandro La Cava – Imprenditore

Roberto Paino – Commerciante

Giuseppe Cincotta – Imprenditore

Marco Mazza – Imprenditore

Davide Starvaggi – Imprenditore

Marco Arnone – Imprenditore

Antonio Pesaresi – Imprenditore

Carmelo Pirri – Imprenditore