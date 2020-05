Rai, On. Lorenzo Cesa (Udc): Solidarietà a Foa vittima di attacchi strumentali e fuori tempo massimo

Agenpress. “Esprimo la mia solidarietà personale e politica al presidente della Rai Foa vittima di una campagna opportunistica di fango gratuito, basato sul nulla di una vicenda già ampiamente spiegata e chiusa oltre un anno fa, nella quale per altro egli era vittima e non protagonista.

Anche quando si vuole raggiungere un fine ben specifico in politica bisogna avere classe e non ricorrere a metodi poco ortodossi. Se qualcuno ha in mente di accaparrarsi un ruolo di garanzia come quello del presidente Rai, eviti almeno il fango contro una persona perbene.”

Lo dichiara l’On. Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale Udc).