Il quotidiano online Lettera43 chiude

Agenpress. Con la chiusura di Lettera43 finisce anche la direzione di Madron che tanto ha investito sul giornale on line sia in termini di soldi, avendo sottoscritto una quota del capitale sociale alla fondazione dell’impresa editoriale, sia in energie professionali, impegnatosi oltre che come direttore e giornalista, anche come presidente e amministratore delegato di News 3.0.

Cosa accadrà della testata che sicuramente e’ un brand riconoscibile nel mondo dell’informazione su internet – a febbraio aveva 77.000 utenti unici al giorno, piazzandosi al 72esimo posto della classifica Audiweb.