Abi. 191 mila domande a Fondo garanzia, 9,3 mld di finanziamenti richiesti

Agenpress – Le domande inviate dalle banche al Fondo di garanzia: al 13 maggio le domande sono più di 191 mila con 9 miliardi e trecento milioni di finanziamenti richiesti, di cui, fino a 25 mila Euro, sono 165 mila per quasi tre miliardi e mezzo di finanziamenti richiesti. Lo annuncia l’Abi spiegando che la crescita delle domande “è cospicua e continua”, e sottolineando che “ha motivi per ritenere che proseguirà e potrà anche accentuarsi questa continua crescita di domande inviate dalle banche al Fondo di garanzia, in giorni che continuano ad essere caratterizzati dall’emergenza coronavirus. L’ associazione delle banche italiane inoltre “ringrazia tutti coloro che lavorano nelle banche per l’impegno straordinario e gli sforzi eccezionali anche in tutte le iniziative di moratoria e di anticipo di liquidità”.