On. Rotondi (FI-DC): “Gli errori di Salvini oggi lo hanno reso marginale”

Agenpress. “La pandemia mette in mutande i sovranismi. Quando l’uomo si scopre ad un tempo solo e uguale al mondo, quando la stessa paura c’è in Cina e in Usa, tu vedi la piccolezza del sovranismo. Ieri questi signori parevano degli eroi, perchè twittavano, erano fighi, adesso ti sembrano piccoli piccoli. Questo crea uno tsunami elettorale e i piccoli saranno dimenticati.

Tra un po’ verrà l’emergenza economica, ci sarà bisogno di risposte precise. Quando la destra parla di Silvia Romano, dei migranti, a me questa destra qui fa ridere perchè non parla dei problemi del Paese. Forza Italia non ha niente a che vedere con la destraccia becera della Lega, che è cent’anni dietro Alleanza Nazionale. FDI, che viene da An, è già una cosa diversa e infatti in Europa appartiene ad una famiglia storica come quella dei conservatori.

L’errore di Salvini è stato quello di mettersi con LePen, sono dispiaciuto delle sue scelte politiche. I suoi errori lo hanno reso marginale. Un anno fa era l’uomo forte, il dominus della politica italiana, ora è stato travolto, ha fatto errori e gli ha pagati, ma naturalmente potrà correggerli”.