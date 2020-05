Coronavirus-Animali: Oipa, il ministero della Salute finalmente fa ripartire le adozioni

Agenpress. «Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi, a firma del direttore generale della Sanità animale, Silvio Borrello, la nota Emergenza Covid19 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali con le nuove misure relative alla salute e al benessere degli animali nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Finalmente possono riprendere le adozioni degli animali ospitati in canili sanitari e rifugi.

Ringraziamo il Ministero per aver accolto le nostre istanze, anche se il provvedimento arriva con notevole ritardo, dal momento che da lunedì le persone potranno di nuovo circolare liberamente all’interno della propria Regione.

Purtroppo molte adozioni sono andate perse in questi giorni, e per questo facciamo appello affinché chi decide di adottare un cane o un gatto si rivolga ai rifugi di zona. Naturalmente in queste strutture dovranno essere rispettate le norme di distanziamento fisico evitando assembramenti.

Potranno riprendere anche le cosiddette ‘staffette’: nel caso in cui l’animale sia destinato a una adozione in altra Regione o Stato membro, devono essere utilizzati trasportatori autorizzati».

Dichiarazione del presidente dell’Oipa Italia, Massimo Comparotto.