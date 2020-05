Cina. Zhong Nanshan: “per mancanza immunità, rischio nuova ondata coronavirus”

Il dottor Zhong Nanshan, consulente medico senior del governo cinese e volto pubblico della lotta del paese contro Covid-19, ha anche confermato che le autorità locali a Wuhan, la città dove è stato riscontrato il coronavirus per la prima volta in Dicembre, aveva soppresso i dettagli chiave sull’entità dell’epidemia iniziale.

La Cina ha riportato oltre 82.000 casi di coronavirus, con almeno 4.633 morti, secondo i dati della National Health Commission (NHC) del paese. Il numero di nuove infezioni è aumentato rapidamente alla fine di gennaio, provocando blocchi della città e divieti di viaggio a livello nazionale.

All’inizio di febbraio, la Cina riportava 3.887 nuovi casi al giorno. Un mese dopo, tuttavia, i casi quotidiani erano scesi in doppia cifra – mentre negli Stati Uniti il ​​numero di infezioni giornaliere è salito alle stelle, da 47 nuovi casi il 6 marzo ai 22.562 entro la fine del mese .

Avendo ora ampiamente contenuto il virus, la vita in Cina sta lentamente tornando alla normalità. I blocchi sono diminuiti e alcune scuole e fabbriche sono state riaperte in tutto il paese.

Zhong è noto come “l’eroe della SARS” in Cina per aver combattuto la grave epidemia di sindrome respiratoria acuta nel 2003. Questa volta, ha guidato la risposta del coronavirus nel paese, specialmente nelle prime fasi critiche dell’epidemia.