Coronavirus. Russia. No a misure rigide se le persone si abituano a nuove regole

Agenpress – I blocchi di coronavirus non saranno inaspriti in Russia quando le persone saranno abituate alle nuove regole del comportamento quotidiano, ha detto domenica Popana Anna Popova, medico sanitario.

“La maggior parte della popolazione non ha avuto la malattia, è riuscita a evitare l’infezione perché le persone obbediscono a queste regole. E se impariamo a osservare queste regole giorno per giorno, impariamo a fare a colpo sicuro – oggi ho la mia maschera e guanti uno e domani potrebbe saltarlo. Bene, ci siamo abituati, saremo sicuri che le misure non saranno rafforzate “, ha detto in un’intervista con Mosca. Cremlino.

Ad oggi, in Russia sono stati confermati 281.752 casi di coronavirus, con 67.373 pazienti che si sono ripresi dal virus. Gli ultimi dati della Russia indicano 2.631 vittime in tutto il paese. In precedenza, il governo russo ha istituito una hotline Internet per mantenere il pubblico aggiornato sulla situazione del coronavirus.