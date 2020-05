Coronavirus. Brusaferro (Iss): casi in calo in tutte le regioni anche lombardia

Agenpress – “Non ci sono novità sulla curva epidemica, non si registrano variazioni significative. La curva è in calo”.

Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa all’Iss sull’andamento dell’epidemia.

“In tutte le regioni i casi sono in decremento ma rimangano le differenze tra le regioni che dividono sostanzialmente in tre aree il paese. Anche in Lombardia c’è un decremento giornaliero dei casi”. Ha precisato. “La curva epidemica è stabile ed in calo. Ora tanto più andremo verso un numero di casi limitato tanto più il sistema sarà sensibile per individuare subito i casi.

“Le Regioni si stanno attrezzando con tamponi e contact tracing ed per questo che possono registrare più asintomatici”. “Tutti i sistemi di monitoraggio stanno migliorando significativamente in grande condivisione con le Regioni. E’ una garanzia del fatto che nel suo complesso il servizio sanitario nazionale e’ in grado di monitorare quanto sta avvenendo e rispondere tempestivamente”.