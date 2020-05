Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo prenda accordi bilaterali per turismo”

Agenpress. “Molte nazioni europee, come la Germania, stanno prendendo accordi bilaterali con altri Paesi per favorire il turismo. Allo stato non risultano identiche iniziative avviate dal Governo italiano.

Considerata l’ imminenza della stagione estiva e l’ importanza che ha il turismo sul pil nazionale è bene che il governo subito prenda accordi bilaterali con i paesi europei per facilitare la venuta dei turisti stranieri in Italia nel rispetto pieno delle norme di igiene e sicurezza a garanzia di tutti.

Si faccia altresì il possibile per favorire la ripartenza ordinata e rigorosamente regolamentata di fiere, mercati , manifestazioni culturali all’ aperto, feste patronali e sagre”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.