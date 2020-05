Benzina: dati Mise, prezzi risalgono

Unione Naz. Consumatori: vergognoso, finito lockdown prezzi in su

Agenpress. Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico appena pubblicati, i prezzi dei carburanti risalgono di prezzo.

“Vergognoso. E’ inaccettabile che i prezzi, non appena finito il lockdown, ricomincino istantaneamente a salire, interrompendo la lenta discesa che, per via del crollo del greggio, durava da settimane” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Insomma, troppo comodo far scendere i prezzi mentre gli italiani erano costretti a restare a casa, ma non appena si può riprendere a circolare, ossia dal 18 maggio, ecco che, con la solita doppia velocità, si inverte subito il trend” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Anche se per ora il rialzo è minimo, circa 1 cent al litro, su un pieno di 50 litri di carburanti c’è comunque un aggravio di 50 centesimi, 0,501 euro per la benzina e 0,449 euro per il gasolio. Il timore è che la prossima settimana possa andare ancora peggio” prosegue Dona.

“Quanto al Governo dovrebbe ridurre le accise sui carburanti. Oggi si pagano troppe imposte, pari al 71,3% per la benzina e al 67,2% per il gasolio” conclude Dona.

Prezzo 18/5/20 (€/1000 litri) Prezzo 25/5/20 (€/1000 litri) Differenza cent/litro dal 25/5 al 18/5 Differenza in euro x pieno da 50 l da 18/5 a 25/5 BENZINA 1.356,75 1.366,77 1,002 0,501 GASOLIO 1.247,39 1.256,37 0,898 0,449

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mise

Dati 25 maggio 2020

PREZZO AL CONSUMO €/1000 litri ACCISA TOTALE IMPOSTE (Iva + accise) % IMPOSTE BENZINA 1.366,77 728,4 974,87 71,3 GASOLIO 1.256,37 617,4 843,96 67,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mise