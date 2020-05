Fase 2. Cafagna (pres. Anls): “400mila lavoratori stagionali ancora in attesa del bonus di 600 euro”

Agenpress – “Col dl Rilancio dovrebbero prendere il bonus anche i lavoratori stagionali che erano stati esclusi dal Cura Italia. I soldi sono stati stanziati, il problema è che l’Inps non ha ancora erogato il bonus a tutti i lavoratori. Mancano oltre 400mila persone. L’Inps non ha ancora riesaminato le pratiche di marzo ingiustamente respinte e non ha ancora avviato la valutazione delle domande dei nuovi beneficiari. Prima della riforma della Naspi varata dal governo Renzi nel 2015 non avremmo avuto problemi col sussidio per questi mesi di inattività, invece paghiamo ancora i danni di quella riforma”.

Così Giovanni Cafagna, presidente dell’Associazione nazionale lavoratori stagionali, intervenuto di Radio Cusano Campus.

Sulla ripartenza delle attività del turismo. “Adesso per fortuna le attività, anche se a rilento, stanno ricominciando a rimettersi in moto. Si presume che da qui a fine giugno almeno la metà dei lavoratori possano essere assunti e iniziare la stagione. Quelli che lavoreranno lo faranno per alcuni mesi in meno rispetto agli anni scorsi, gli altri invece non lavoreranno fino all’anno prossimo. Ho parlato con il sottosegretario al Lavoro Di Piazza, che ha voluto una relazione tecnica da far visionare al Cdm. Mi fa piacere, ma possibile che debba essere io a dire per quale motivo non è stato ancora erogato il bonus?”.