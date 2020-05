Roma, Municipio XV. Pacchi alimentari fermi in una stanza. FdI: “Perché sono lì se numerose famiglie li aspettano?”

Agenpress. “Ci sono tantissime famiglie che aspettano ancora di ricevere a casa il pacco alimentare predisposto dal Comune di Roma, quello previsto per sostenere le famiglie più svantaggiate della Capitale. Nel Municipio XV ce ne sono tantissimi di questi pacchi, stipati in un’aula solitamente adibita alle Commissioni. Ma perché sono li e non sono stati consegnati? Che cosa succede?”

Così in una nota Dario Antoniozzi e Stefano Erbaggi, direttivo romano di Fratelli d’Italia, Fabio Castelli, Adriana Glori, Marco Ottaviani, Marco Perina e Antonello Franzese, esponenti FdI nel Municipio XV.

“Ogni giorno riceviamo tantissime telefonate da persone che ne hanno bisogno. I pacchi erano stati realizzati quale aiuto per l’emergenza Coronavirus. Chiediamo che sia fatta luce sulle ragioni relative alla mancata consegna e che, allo stesso modo, venga verificato lo stato degli alimenti contenuti al loro interno prima di provvedere, nel più breve tempo possibile, a recapitarli alle famiglie che ne necessitano.

Dalla Giunta M5S del Municipio XV e dall’Amministrazione Raggi ci aspettiamo un chiarimento immediato! Anche perché – concludono – la consegna sarebbe dovuta avvenire tra il 17 aprile e il 12 maggio ma oggi siamo al 27 maggio e i pacchi sono ancora lì.

Ringraziamo il Consigliere Giorgio Mori (FdI) che sta seguendo la vicenda a livello istituzionale“.