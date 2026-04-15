Sambucci (FdI): “Export, boom del Lazio favorito da buona politica della Regione”

AgenPress. “Il Lazio si conferma tra le regioni in maggiore crescita nell’export. Nel 2025 le esportazioni della nostra regione sono cresciute del +9,6%, con un’incidenza pari al 22,8% sull’export nazionale (+21,1% Paesi Extra Ue e +1,7% Paesi Ue) e un aumento record delle vendite verso gli Stati Uniti (+54,2%).

Si tratta di un risultato di assoluto valore a riprova del grande lavoro che si sta facendo per migliorare la competitività del sistema produttivo, attraverso interventi volti a promuovere le imprese presenti sul territorio nei mercati esteri. Beneficiamo dell’ottimo lavoro svolto dal governo Meloni e in particolare del ministro Urso, dal momento che l’Italia si conferma tra i principali Paesi esportatori a livello globale, anche grazie alla valorizzazione del Made in Italy.

Si conferma l’efficacia delle misure prese dalla Regione Lazio durante questi tre anni di amministrazione di centrodestra. Con il piano di Internazionalizzazione 2026 la Regione Lazio punta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e creare posti di lavoro, anche grazie agli investimenti produttivi.

Oltre 15 milioni di euro verranno investiti per rafforzare export e attrazione investimenti. Voglio congratularmi con il presidente Rocca e con il vicepresidente Angelilli per il grande lavoro portato avanti per rafforzare la politica di internazionalizzazione delle PMI ed aver creato le condizioni per rendere la regione più attrattiva in termini di investimenti. Restiamo al fianco delle imprese per portare il Made in Lazio sempre più lontano”.

Lo dichiara in una nota l’on. Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.