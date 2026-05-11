Campania, Fapi: perse 10mila partite Iva in 6 anni, serve piano straordinario

AgenPress. “La perdita di oltre diecimila piccoli imprenditori e lavoratori autonomi nei settori del commercio e del turismo in Campania rappresenta un dato allarmante che impone una riflessione seria e interventi immediati da parte delle istituzioni regionali e nazionali”. Lo dichiarano Gino Sciotto, presidente nazionale della Fapi, e Ciro Aquino, portavoce nazionale della Federazione, commentando i dati delle Camere di commercio relativi al periodo 2019-2024.

“In sei anni – sottolineano Aquino e Sciotto – la Campania è passata da 133.711 a 123.475 lavoratori indipendenti nei comparti del commercio, della ristorazione, dell’alloggio e delle agenzie di viaggio, con una perdita di 10.236 occupati pari al 7,7%. Dietro questi numeri ci sono famiglie, sacrifici, attività storiche che abbassano le saracinesche e giovani che rinunciano a investire sul proprio territorio”.

Secondo la Fapi, il dato campano, pur meno pesante rispetto ad altre aree del Paese, conferma “una crisi strutturale che colpisce il tessuto produttivo fatto di micro e piccole imprese”.

“Il Mezzogiorno continua a resistere grazie alla straordinaria capacità di sacrificio degli imprenditori – aggiungono – ma non si può più chiedere alle partite Iva di sopravvivere da sole tra aumento dei costi energetici, pressione fiscale, difficoltà di accesso al credito, concorrenza sleale e burocrazia opprimente”.

Aquino e Sciotto chiedono al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, “un piano straordinario per il rilancio delle piccole imprese del commercio e del turismo, con incentivi concreti per chi investe, agevolazioni fiscali, sostegno all’occupazione e maggiore tutela per le attività di prossimità”.

“La politica – concludono – deve tornare ad ascoltare il mondo reale delle imprese. Senza artigiani, commercianti, ristoratori e piccoli imprenditori non esiste sviluppo, non esiste comunità e non esiste futuro per i territori”.