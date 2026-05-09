Allerta hantavirus in Italia: 4 Regioni sotto osservazione

AgenPress. Il ministero della Salute ha notificato che quattro persone arrivate in Italia erano a bordo dell’aereo su cui è salita per pochi minuti la donna affetta dall’hantavirus morta in Sudafrica.

I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti, ha fatto sapere il ministero della Salute, che ha poi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela.

“Abbiamo immediatamente attivato i protocolli previsti e preso contatto con la nostra concittadina, attualmente domiciliata a Firenze” – ha detto l’assessore alla Salute della Regione Toscana Monia Minni – aggiungendo che la donna “è stata posta in regime di quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari a verificare l’eventuale contrazione del virus”.

In una nota, la Regione Toscana ha spiegato che il contatto tra la donna posta in quarantena e quella poi deceduta in Sudafrica sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato.

Dopo il caso di Firenze, anche in Calabria un uomo di cui non è stato fornito il luogo di residenza è in isolamento precauzionale. “Il cittadino calabrese è completamente asintomatico ed è sottoposto alle misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari – ha fatto sapere la Regione Calabria.

Un cittadino sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso, che era fra i passeggeri che a Johannesburg sono soliti a bordo del volo su cui è salita per pochi minuti la donna morta, è tenuto sotto osservazione. “Il cittadino è collaborativo, non presenta alcun sintomo e gode di buona salute. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato, né prolungato. Per questo è considerato soggetto a basso rischio”, ha fatto sapere il presidente della Regione Alberto Stefani.