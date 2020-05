Brasile. Vittime totali sono 26.754, casi 411.821

Agenpress – Lo Stato brasiliano di San Paolo ha fatto registrare il record di 6.382 contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, facendo salire il totale a 95.865. Lo rivela la segreteria statale per la Salute. Il record di contagi nello Stato, epicentro dell’epidemia in Brasile, avviene all’indomani dell’annuncio del governatore di rendere flessibile la quarantena in alcune regioni. I decessi nelle ultime 24 ore a San Paolo sono stati 268, per un totale di 6.980.

1.156 i morti pregistrati nelle ultime 24 ore, ha fatto sapere il ministero della Salute, precisando che il bilancio totale delle vittime sale a 26.754. Alto anche il numero dei nuovi contagi: 26.417, per un totale di 411.821. Il ministero informa che sono all’esame altri 4.200 casi mortali per verificare se sono stati causati dal Covid-19.