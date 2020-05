Hong Kong. La preoccupazione dei cittadini che temono repressioni e punizioni dalla Cina

Agenpress – La legge sulla sicurezza contro Hong Kong ha suscitato proteste di massa e condanne internazionali.

Pechino afferma che la legislazione ha lo scopo di fermare la sovversione, il terrorismo e il secessionismo, nonché le interferenze straniere che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza nazionale. A seguito delle sempre più violente proteste di massa dell’anno scorso, il governo cinese ha affermato che tali leggi sono urgentemente necessarie per colmare la “scappatoia di sicurezza nazionale” di Hong Kong. La legislazione sarà scritta a Pechino e aggiunta direttamente alla costituzione di fatto di Hong Kong, nota come legge di base.

Residenti, esperti legali e sostenitori dei diritti umani sono preoccupati che le norme utilizzate nella Cina continentale per reprimere e punire il dissenso saranno applicate a Hong Kong, dove le autorità alla fine risponderanno a Pechino.

In particolare, i residenti sono preoccupati per il loro diritto alla libertà di parola e di riunione, un importante canale di espressione politica per gli Hong Kong che non riescono a eleggere l’ufficio più alto del loro governo.

“Considerando quanto ampiamente definiti i termini di” sicurezza nazionale “e” sovversione “, ogni protesta che critica Hong Kong e il governo cinese può essere interpretata come una violazione della legge, quindi vietata e i loro partecipanti arrestati”, ha dichiarato Phil Robertson, vicedirettore della divisione Asia di Human Rights Watch.

Più fondamentalmente, la base del sistema legale di Hong Kong, la sua magistratura indipendente e i decantati valori dello stato di diritto sono minacciati.

Uno degli elementi più preoccupanti delle leggi, secondo i progetti di legge pubblicati la scorsa settimana, è che consentono agli organi di sicurezza nazionali cinesi di istituire “agenzie” a Hong Kong “quando necessario”.

Ciò potrebbe presentarsi sotto forma di forze di sicurezza, polizia segreta, agenzie di intelligence o un tribunale separato istituito per ascoltare casi connessi. Un delegato di Hong Kong al National People’s Congress (NPC), il parlamento cinese in gran parte timbrato di gomma, ha proposto un “tribunale di sicurezza nazionale” in cui solo i giudici cinesi avrebbero ascoltato tali casi.

Nella Cina continentale, gli agenti della sicurezza nazionale molestano e intimidiscono regolarmente dissidenti, giornalisti e residenti che esprimono critiche contro il loro governo o che sono altrimenti accusati di minare l’ordine pubblico “raccogliendo litigi”. Le leggi sulla sicurezza nazionale e il posizionamento degli agenti della terraferma a Hong Kong sollevano dubbi su come questi agenti saranno coinvolti negli sforzi per “prevenire, fermare e punire” le minacce alla sicurezza.

La legislazione, volta a reprimere le proteste che hanno distrutto la città nell’ultimo anno, vieterebbe “qualsiasi atto o attività” che metta in pericolo la sicurezza nazionale della Cina, inclusi separatismo, sovversione e terrorismo – accuse spesso utilizzate nella Cina continentale per mettere a tacere i dissidenti e altri avversari politici.

La legislazione consentirebbe anche alle “agenzie di sicurezza nazionali” – potenzialmente forze di sicurezza cinesi – di operare in città.