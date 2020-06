Roma. Arresto De Gregorio. Pm: “ha una caratura criminale e scaltrezza eccezionale”

Agenpress – Sergio De Gregorio, ex senatore e già in forza al Pdl, è stato arrestato insieme ad altre 9 persone arrestate questa mattina dai poliziotti della Squadra Mobile nell’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Gli vengono contestate, a vario titolo ed in concorso, i reati di estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio. A far scattare le indagini la denuncia di un’estorsione da 80mila euro, fatta nell’aprile 2016 dal gestore di un bar della capitale. Contestualmente all’esecuzione delle ordinanze restrittive della libertà personale, è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale dei beni facenti parti del patrimonio di alcune società, e a un sequestro di 480mila euro.

“Sergio De Gregorio si conferma punto di riferimento indiscusso, lo stratega del gruppo, sempre pronto a ‘sistemare’ le cose”. A scriverlo il gip di Roma, Antonella Minunni, in un passo dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’ex senatore. “E’ lui che risolve le questioni sorte all’interno del gruppo – continua il giudice – e che suggerisce ogni volta le strategie difensive, è recidivo, avendo riportato, tra l’altro, condanne per corruzione in atto contrario ai doveri d’ufficio. Ha una caratura criminale e scaltrezza davvero eccezionale”. L’indagine dei poliziotti della Squadra Mobile è stata coordinata dal procuratore di Roma, Michele Prestipino, dal procuratore aggiunto Ilaria Calò e dal pm Francesco Minisci.