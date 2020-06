Agenpress. La decisione di Donald Trump che dal 16 giugno sospenderà i voli delle compagnie cinesi in Usa è stata presa in quanto la Cina non ha ancora autorizzato le compagnie americane a riprendere le attività, malgrado la fine del lockdown per la pandemia di coronavirus.

Il ministero dei Trasporti Usa ha dichiarato che la misura restrittiva potrebbe entrare in vigore anche prima.