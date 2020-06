Boccia a Bonaccini, Emilia Romagna campione di ospitalità

Agenpress. “La proverbiale ospitalità dell’Emilia Romagna si conferma tale ancora una volta. Anche per questo motivo c’è stata una naturale gara di solidarietà tra gli operatori sanitari residenti nelle altre regioni per venire in Emilia Romagna nei momenti più critici della crisi sanitaria.

Offrire una settimana di vacanza, quando vorranno nei prossimi dodici mesi, agli operatori sanitari volontari che, nei momenti più drammatici dell’emergenza Coronavirus, hanno risposto alla chiamata delle Protezione civile e sono stati impiegati in prima linea, è stato un gran bel gesto del presidente Stefano Bonaccini.

Dalle settimane più difficili di marzo sono arrivati volontariamente negli ospedali, nelle Rsa e nelle carceri emiliano romagnole oltre 200 medici, infermieri e Oss. Con questo gesto l’Emilia Romagna si conferma campione di ospitalità”.

Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ripartendo da Rimini dopo aver inaugurato l’hub di Terapia intensiva insieme al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.