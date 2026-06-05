Roland Garros, Arnaldi si ritira per un virus: Cobolli vola in finale senza giocare

AgenPress. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros. Il tennista romano ha conquistato l’accesso all’ultimo atto dello Slam parigino senza scendere in campo, a causa del forfait di Matteo Arnaldi, costretto a rinunciare alla semifinale tutta italiana per problemi di salute.

La notizia è stata comunicata dagli organizzatori del torneo nel corso di una conferenza stampa. Il tennista ligure è stato colpito da un virus che gli ha impedito di disputare l’attesa sfida contro Cobolli. «Matteo Arnaldi è affetto da un virus e non è nelle condizioni di giocare», hanno spiegato gli organizzatori, annunciando contestualmente il rimborso per gli spettatori che avevano acquistato il biglietto per assistere all’incontro.

Sfuma così una storica semifinale azzurra sulla terra rossa di Parigi, ma resta l’impresa di Flavio Cobolli, che raggiunge per la prima volta in carriera la finale del Roland Garros. Un traguardo straordinario per il 23enne romano, protagonista di un torneo di altissimo livello che lo ha portato tra i migliori due giocatori dell’edizione 2026.

Domenica Cobolli andrà a caccia del titolo più prestigioso della sua carriera contro il tedesco Alexander Zverev, che nell’altra semifinale ha conquistato il pass per la finale confermando il suo eccellente stato di forma.

Per Arnaldi resta invece l’amarezza di non aver potuto giocarsi fino in fondo una delle partite più importanti della sua carriera. Il ligure aveva incantato il pubblico parigino durante tutto il torneo, ma il virus lo ha costretto ad arrendersi proprio a un passo dalla finale.

Adesso tutti gli occhi sono puntati su Cobolli, chiamato a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. Dopo aver raggiunto la finale senza giocare la semifinale, il romano avrà l’occasione di contendere il trofeo a Zverev e inseguire un’impresa che potrebbe entrare negli annali dello sport azzurro