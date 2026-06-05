Carabinieri, Schillaci: “Da oltre due secoli Arma vicina a cittadini e Istituzioni”

AgenPress. “L’Arma dei Carabinieri assicura a tutti noi, da più di due secoli, sicurezza, legalità e incolumità. La vostra è una storia fatta di costante vicinanza ai cittadini, nella quotidianità così come nelle situazioni emergenziali, nei grandi centri così come nei territori più isolati. Siete punto di riferimento per la Nazione e per le sue Istituzioni”.

Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel giorno del 212º anniversario della fondazione dell’Arma.

“Da Ministro della Salute in questi anni ho potuto apprezzare lo straordinario impegno dei Carabinieri a tutela della salute pubblica, attraverso il nucleo dei NAS. Uomini e donne che sono ogni giorno impegnati a proteggere gli anziani ricoverati nelle Rsa, a garantire che il cibo che arriva nelle mense degli ospedali e delle scuole sia sano e sicuro, a tutelare i cittadini da frodi, illegalità e abusi in ambito sanitario. È un’attività preziosissima e condotta con enorme attenzione e senso delle Istituzioni. Grazie ancora a voi tutti, dunque, per la dedizione con cui servite la nostra Nazione. E grazie per il contributo che offrite ogni giorno, affinché il Servizio sanitario Nazionale sia sempre dalla parte dei più vulnerabili e fragili”, conclude il Ministro.