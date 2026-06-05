AgenPress. La Russia è sempre aperta a chi è interessato alla cooperazione ed è pronta a una partnership paritaria: “Siamo sempre aperti a chi è interessato a collaborare con il nostro Paese, pronti a una cooperazione paritaria e reciprocamente vantaggiosa”.

La pressione sulla Russia continua, ma il suo “margine di manovra” si è ampliato: sono emersi nuovi partner, soluzioni finanziarie e approcci tecnologici.

Le politiche burocratiche aggressive dell’Europa sono miopi e “non solo portano a un ulteriore indebolimento della posizione dell’Europa” nell’economia globale, ma minano anche “la sicurezza regionale e globale”.

“Le élite europee stanno provocando il caos”, nel quale cercano di trascinare sempre più paesi: “Questi processi non sono sorti spontaneamente; sono il risultato della più grande trasformazione strutturale che il mondo sta vivendo da decenni”.

E’ quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF-2026).