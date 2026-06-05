AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha letto la lettera aperta di Vladimir Zelensky ieri sera, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Putin è stato “informato sulle varie reazioni dei leader mondiali al riguardo”, ha aggiunto Peskov. Non ha rivelato quale sia stata la reazione del presidente alla lettera aperta di Zelensky. L’argomento della lettera aperta di Zelensky sarà molto probabilmente affrontato in un modo o nell’altro durante la sessione plenaria dello SPIEF a cui parteciperà il leader russo, ha concluso il portavoce.

Secondo Roza Chemeris, membro della Commissione Affari Internazionali della Duma di Stato e appartenente al partito Nuovo Popolo, Zelensky sta cercando di riconquistare l’attenzione del mondo con la sua lettera aperta a Putin.

Con la sua lettera aperta, Zelensky sta cercando di dare l’impressione di essere pronto a negoziare, ma in realtà si tratta solo di una trovata pubblicitaria e di una mossa di facciata per l’Occidente, ha dichiarato il presidente del partito Russia Giusta. Ha osservato che Zelensky è chiaramente preoccupato di perdere il potere.

Secondo Mironov, è importante ricordare che Zelensky non è solo un traditore del suo popolo, ma anche un “bugiardo patologico, un attore e un pagliaccio”, e l’unica pace di cui ha bisogno è quella in cui “continuerebbe a ricevere miliardi dai suoi padroni per proseguire il progetto ‘anti-Russia’ e la lotta contro il mondo russo”.

Zelensky sta disperatamente cercando di implorare la pace nella sua lettera aperta a Putin, ha detto Andrey Kartapolov (Russia Unita), presidente della Commissione Difesa della Duma di Stato.

La lettera di Vladimir Zelensky al presidente russo Vladimir Putin è l’ennesimo atto disperato, ha affermato Alexander Dubinsky, membro della Verkhovna Rada. A suo avviso, Zelensky sta facendo tutto il possibile per garantire che il conflitto in Ucraina “non finisca”.