Putin afferma di non vedere al momento alcun motivo per incontrare Zelensky

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di non vedere alcun motivo per avere un incontro personale con Vladimir Zelensky.

Interpellato in merito alla recente lettera di Zelensky durante una sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), il leader russo non si è rivolto agli “autori del genere epistolare”, bensì ai soldati russi al fronte: “Tutto il Paese è orgoglioso di voi e conta su di voi. Continuate così, fratelli!”.

Interrogato sulla possibilità che questa risposta implicasse un incontro con l’autore della lettera, Putin ha dichiarato: “Per ora, non ne vedo il motivo”.