Cecchetti (Lega): “Su sostegno a stampa locale e online non molliamo, pronto emendamento da 400 mln a dl Rilancio”

Agenpress. “Sul sostegno all’editoria locale e online non molliamo. Abbiamo presentato un emendamento al decreto Rilancio, a mia prima firma, per istituire un fondo da 400 milioni di euro per il 2020. Misura già invocata dalla Lega con un odg a mia prima firma al decreto Liquidità rispetto al quale il governo si è di fatto impegnato solo a parole.

Intanto, investimenti pubblicitari e ricavi da vendita a picco. Quindi, posti di lavoro sempre più a rischio. All’orizzonte, desertificazione del panorama dell’informazione e del pluralismo. Chiediamo fatti e decisioni concrete per questi settori editoriali in crisi nera: un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali, che non beneficino già di altri contributi statali, e a prescindere dalla forma giuridica o dall’appartenenza a gruppi editoriali.

Attendiamo governo e maggioranza Pd-5S alla prova dei fatti in commissione. O si interviene subito, seriamente e con risorse vere come sostiene la Lega o, in caso contrario, qualcuno abbia almeno il coraggio di assumersene la responsabilità” così il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, primo firmatario dell’emendamento.