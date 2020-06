Di Maio: “Anche la Grecia da lunedì aprirà agli italiani”

Agenpress. Altra buona notizia: anche la Grecia da lunedì aprirà agli italiani. Il ministro Dendias, che ringrazio per la serietà dimostrata, oggi mi ha rassicurato inoltre che entro la fine del mese il governo greco eliminerà qualsiasi obbligo di quarantena per i nostri connazionali.

Perché tutti questi Paesi adesso stanno aprendo all’Italia?

Perché abbiamo diffuso in maniera trasparente i dati durante questa pandemia e siamo stati anche tra i primi a mettere in sicurezza qualsiasi tipo di struttura e attività commerciale. E per questo va dato il giusto merito a commercianti, artigiani e imprenditori. Per aver agito con tempestività, impiegando anche proprie risorse.



Dunque il mio appello a tutti i turisti stranieri è quello di venire in Italia a trascorrere le vacanze. Troverete un Paese che ha affrontato con dignità questa emergenza e adesso, con grande umiltà, sta ripartendo.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.