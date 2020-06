Il Segretario Generale del Ministero della Salute eletto nel Consiglio di EFSA

Agenpress. Il Segretario Generale del Ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, è stato eletto tra i sei nuovi componenti che faranno parte, per il periodo 2020-22, del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA, che ha sede in Italia.

L’autorità si occupa di valutazione e comunicazione del rischio nel settore alimentare per la protezione dei consumatori.

Il Segretario Generale Ruocco, che è al secondo mandato nell’Autorità, è stato dal 2014 al 2017 direttore generale della Direzione generale della sicurezza alimentare e della nutrizione e ha una vasta esperienza comunitaria ed internazionale nei diversi settori della sanità pubblica.