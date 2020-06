Trump in calo nei sondaggi. Nell’ultimo mese, la sua popolarità è scesa di 10 punti

Agenpress. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump cala drasticamente nei sondaggi, sicuramente la penalizzazione dipende dalle risposte al coronavirus e alle proteste contro il razzismo.

Nell’ultimo mese, la sua popolarità è scesa di 10 punti, al 39% dal 49%. Donald Trump quindi ha annunciato la ripresa dei suoi comizi in giro per l’America.

Lo sfidante, il democratico, Joe Biden è in avanti in 5 dei 6 “swing States”, che determineranno l’esito delle presidenziali 2020. In Florida Trump e Biden sono alla pari.

.